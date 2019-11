ARD Das Erste

"Wochenshow"-Legenden bei "Wer weiß denn sowas?" Marco Rima und Markus Maria Profitlich zu Gast bei Kai Pflaume Das Wissensquiz vom 18. bis 22. November 2019, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

In der legendären Comedy-Sendung "Die Wochenshow" reichte Marco Rima Ende der 90er Jahre den Staffelstab an Markus Maria Profitlich weiter. Am Montag treffen sich die Comedians bei "Wer weiß denn sowas?", um sich ein garantiert amüsantes Duell zu liefern. 2002 standen Magdalena Forsberg und Kati Wilhelm bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City gemeinsam auf dem Siegertreppchen - die deutsche Biathletin Kati Wilhelm gewann die Goldmedaille, ihre schwedische Konkurrentin Bronze. Inzwischen haben die beiden Rivalinnen zwar ihre Karriere beendet, trotzdem wird der Sieg im Rateduell sicherlich heiß umkämpft sein. Sie gilt seit Jahrzehnten als Quoten-Queen im deutschen Fernsehen. Ob als "Landärztin" oder auf dem "Traumschiff" - die Schauspielerin Christine Neubauer macht in jeder Rolle eine gute Figur. Am Mittwoch tritt sie gegen ihren Schauspielkollegen Claus Theo Gärtner an, bestens bekannt als Privatdetektiv Matula aus "Ein Fall für zwei". Erst vor wenigen Tagen bezogen die "Brisant"-Moderatorinnen Mareile Höppner und Kamilla Senjo ihr neues virtuelles Studio mit einer schwebenden Couch. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton werden sie am Donnerstag ganz klassisch hinter ihren Ratepulten im "Wer weiß denn sowas?"- Studio um die Wette raten. Seit 2018 moderieren sie gemeinsam die Sendung "Get the F*ck out of my House", und vor zwei Monaten gaben sich die Moderatoren Jana und Thore Schölermann ganz romantisch vor Alpenpanorama und in Tracht das Ja-Wort. Zum Wochenausklang tritt das frischgebackene Ehepaar an, um Quizfragen wie diese zu beantworten: Wofür steht das Textilpflegesymbol, das aus drei senkrechten Strichen in einem Quadrat besteht? a) schonende Nassreinigung möglich b) mit Dampf bügeln c) nicht schleudern, sondern tropfnass aufhängen Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 18. bis 22. November 2019 im Überblick: Montag, 18. November - die Comedians Marco Rima und Markus Maria Profitlich Dienstag, 19. November - die ehemaligen Biathletinnen Magdalena Forsberg und Kati Wilhelm Mittwoch, 20. November - die Schauspieler Christine Neubauer und Claus Theo Gärtner Donnerstag, 21. November - die Moderatorinnen Mareile Höppner und Kamilla Senjo Freitag, 22. November - das Moderatoren-Paar Thore Schölermann und Jana Schölermann "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

