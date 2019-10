ARD Das Erste

Kirchliche Sendungen am Wochenende 5./6. Oktober 2019 im Ersten

"Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 5. Oktober 2019, um 23: Uhr Pfarrerin Stefanie Schardien, aus Fürth. Ihr Thema: Trotzdem feiern! Als wenn es keinen Klimastreik gegeben hätte, ziehen die Erntefestzüge durch die Straßen, strömen die Menschen zu Kirchweih und Kirmes. Tradition pur. Doch Trockenheit, Hitze und Ernteausfälle zeigen, dass die Welt nicht so bleiben wird, wie sie war. Warum es trotzdem wichtig ist, Feste zu feiern, darüber spricht Pastorin Stefanie Schardien im aktuellen "Wort zum Sonntag". Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Elisabeth Möst (BR)

"Prinz Ludwig - Vom Königsschloss ins Wüstenzelt" ist Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 17:30 Uhr

Seine Vorfahren haben Schlösser gebaut, Prinz Ludwig investiert in Menschen. Einen Großteil des Jahres verbringt der Wittelsbacher in Afrika, um junge Leute dabei zu unterstützen, in ihrer Heimat bleiben zu können. Als der Prinz vor fünf Jahren begann, in der kenianischen Wüste Computerkurse anzubieten, hielten das manche zunächst für die Laune eines Adligen. Mittlerweile haben seine Studenten eigene Computer-Unternehmen gegründet und können so auch ihre Familien ernähren. Ein Wohltäter, der die Spenden betuchter Deutscher verteilt, möchte Prinz Ludwig nicht sein. Ihm geht es um Nachhaltigkeit. Seine vornehme Zurückhaltung wirft er dann über Bord, wenn es etwa darum geht, Mädchen vor der Verheiratung im Kindesalter zu retten. Dann kann er unbequem werden. So sehr sich Prinz Ludwig jetzt in Afrika engagiert, irgendwann wird er als Chef des Hauses Wittelsbach ins Münchener Schloss Nymphenburg einziehen. Der Kontrast zwischen dem Leben in der High Society Deutschlands und dem Kampf für das Überleben kenianischer Wüstenbewohner könnte nicht größer sein. In Afrika schläft er in einem nicht klimatisierten Flüchtlingszelt und ernährt sich von der einfachen Kost, die auch die Studenten essen. Max Kronawitter hat den Wittelsbacher Prinzen in München und in der afrikanischen Wüste begleitet. In seiner Reportage zeigt er einen Adeligen, der nicht durch Glitzer, Glamour oder Schlagzeilen auffällt, sondern durch seine Vision für eine gerechtere Welt. Redaktion: Andrea Kammhuber (BR)

