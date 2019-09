ARD Das Erste

Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dreharbeiten im Allgäu für zwei hochemotionale neue Filme der ARD-Degeto-Alpensaga "Daheim in den Bergen"

München (ots)

Babyglück und Tod - nie zuvor erlebten die beiden Familien Huber und Leitner den Kreislauf des Lebens so geballt. Im Allgäu laufen die Dreharbeiten für zwei neue Filme der Alpensaga "Daheim in den Bergen". Neben Theresa Scholze, Catherine Bode, Thomas Unger, Matthi Faust, Nadja Sabersky und Judith Toth spielen neu im Ensemble Christoph M. Ohrt, Heike Trinker und Moritz Bäckerling. In Episodenrollen sind u.a. Patrick Abozen, Karl Knaup, Berit Vander, Enya Elstner und Taneshia Abt zu sehen. Die beiden Filme für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" werden noch bis voraussichtlich Mitte Oktober in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau und Umgebung gedreht. Regie führt Annette Ernst, die Drehbücher stammen von Jens Urban.

"Daheim in den Bergen - Leben und Tod" (AT) / Marie Huber (Catherine Bode) bringt ihr Kind auf die Welt, und Georg Leitner (Thomas Unger) ist bei der Geburt dabei. In diesem emotionalen Moment gesteht sie ihm, dass er der Vater ist. Bevor Georg reagieren kann, erreicht sie die schreckliche Nachricht: Ihre Väter, Sebastian und Lorenz, sind mit dem Auto tödlich verunglückt. Zur Beerdigung reisen Sebastians Exfrau Henriette (Heike Trinker), sein Bruder Karl (Christoph M. Ohrt) und dessen Adoptivsohn Tom (Moritz Bäckerling) an. Für die Söhne ist es nicht einfach, ihre Mutter wiederzusehen, die dem Hof vor vielen Jahren den Rücken gekehrt hat.

"Daheim in den Bergen - Auf neuen Wegen" (AT) / Marie (Catherine Bode) und Lisa (Theresa Scholze) entscheiden sich, den Hof ihres Vaters weiterzuführen. Um die tägliche Arbeit zu meistern, können die Schwestern jede Unterstützung gebrauchen. Hilfe kommt von Karl Leitners Adoptivsohn Tom (Moritz Bäckerling): Der unstete Berliner kann zwar weder Ziegen melken noch holzhacken, findet aber Gefallen an dem einfachen Leben auf der Alm.

"Daheim in den Bergen" ist eine Produktion der Westside Filmproduktion (Produzenten: Christian Becker, Martin Zimmermann) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).

Foto über www.ardfoto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto, Natascha Liebold, Tel.: 069/1509-346,

E-Mail: natascha.liebold@degeto.de

Medienbüro Wolf, Tel.: 089/30090-38,

E-Mail: mail@medienbuero-wolf.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell