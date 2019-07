ARD Das Erste

SommerKino im Ersten: "Lion - Der lange Weg nach Hause" und "Paris kann warten"

Am Montag, 5. August um 20:15 Uhr steht "Lion - Der lange Weg nach Hause" auf dem Programm des diesjährigen SommerKinos im Ersten. Der Film erzählt die auf dem autobiographischen Bestseller "Mein langer Weg nach Hause" basierende Geschichte von Saroo Brierley, der als Fünfjähriger auf der Suche nach seinem Bruder in einer indischen Kleinstadt in einem Zug einschläft und am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta wieder aufwacht. Wochenlang irrt er auf sich allein gestellt durch die gefährlichen Straßen der Stadt, bis er in einem Waisenhaus landet und schließlich adoptiert wird. Viele Jahre später lebt Saroo in Melbourne, ist beruflich erfolgreich und könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. Nacht für Nacht fährt er mit Google Earth auf seinem Laptop das Zugnetz Indiens ab und sucht nach Hinweisen auf seinen früheren Wohnort und seine leibliche Familie. Er hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, als das Unglaubliche passiert und er im Internet auf ein Dorf stößt, das seiner Erinnerung entspricht.

Mit "Paris kann warten" folgt am Dienstag, 6. August um 22:45 Uhr ein romantisches und humorvolles Roadmovie: Der vielbeschäftigte Hollywood-Filmproduzent Michael Lockwood (Alec Baldwin) möchte seiner Ehefrau Anne (Diane Lane) die Reize Südfrankreichs näherbringen. Doch dann muss Michael dringend geschäftlich von Cannes nach Budapest reisen. Anne kann ihn nicht begleiten und findet sich unverhofft im Cabrio von Michaels französischem Geschäftspartner Jacques (Arnaud Viard) wieder. In einem alten Peugeot 504 geht es auf die Fahrt, die eigentlich in ein paar Stunden zu schaffen ist und schließlich zwei Tage dauert. Unterwegs nutzt der überaus redselige Chauffeur die Gelegenheit, der attraktiven Amerikanerin die Vorzüge Südfrankreichs nahe zu bringen - und hemmungslos mit ihr zu flirten. Zunächst ist diese von seinen Avancen lediglich amüsiert und fühlt sich geschmeichelt. Im weiteren Verlauf der ereignisreichen Autofahrt verfällt sie jedoch immer mehr dem sprühenden Charme des lebensfrohen Franzosen.

Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html

Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Sauerkrautkoma", "Toni Erdmann", Vorwärts immer!" oder "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.

Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.

