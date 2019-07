ARD Das Erste

ARD Quiz App: Sprachsteuerung erfolgreich gestartet Pilotphase wird bis zum Ende der laufenden Staffel "Gefragt - Gejagt" ausgeweitet

Die Möglichkeit der Spracheingabe in der ARD Quiz App wird bis zum Ende der laufenden Staffel "Gefragt - Gejagt" am 26. September 2019 verlängert. Seit der Einführung wurde das neue Feature mehr als 500.000 Mal genutzt. Nutzerinnen und Nutzer können seitdem in der Schnellraterunde und im Finale von "Gefragt - Gejagt" per Spracheingabe ihre Antworten eingeben. Die ARD Quiz App ist damit die erste Fernseh-Quiz-App, die sich mit Sprachsteuerung bedienen lässt.

ARD-Vorabend-Koordinator Frank Beckmann: "Das neue Feature passt zum schnellen Tempo von 'Gefragt - Gejagt'. Im Vorabendprogramm haben neue Ideen und technische Innovationen Tradition. Umso besser, dass es dieses Mal auf Anhieb geklappt hat und dazu noch so gut von den Nutzerinnen und Nutzern angenommen wird."

Die längere Pilotphase soll nun genutzt werden, um die Sprachsteuerung zu optimieren und weiterzuentwickeln. Ihr Einsatz in weiteren Quiz-Modulen in der ARD Quiz App ist denkbar.

Die ARD Quiz App bietet Mit- und Nachspielfunktionen für die Quizshows des Ersten. Rund 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben das Angebot mittlerweile heruntergeladen.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

