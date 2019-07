ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 8. Juli 2019, 21:00 Uhr live aus Köln

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

EU-Postengeschacher: Kungelei statt Wählerwille?

Die Gäste:

Michael Roth, SPD, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt Ska Keller, Die Grünen/EFA, Mitglied des Europäischen Parlaments, Fraktionsvorsitzende der Grünen/EFA im Europäischen Parlament Matthias Krupa, Europa-Redakteur der "ZEIT" Thomas Freitag, Kabarettist; derzeitiges Programm "Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall"

Echte Spitzenkandidaten, hohe Wahlbeteiligung - die Europawahl war ein Erfolg. Doch was zählt der Wählerwille, wenn jetzt das Spitzen-Personal im Hinterzimmer ausgekungelt wird? Zerbricht so das Vertrauen in Europa und ganz nebenbei auch noch die Koalition in Berlin?

