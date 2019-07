ARD Das Erste

Das Erste: Trauer nach Tod von Lisa Martinek - Programmänderungen im Ersten

München (ots)

"Der unerwartete Tod von Lisa Martinek hat uns tief getroffen. Unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden. Mit Lisa Martinek verlieren wir eine großartige Schauspielerin, die ihr Publikum in der Rolle 'Die Heiland' als blinde Anwältin in den Bann gezogen hat." Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen Aus Anlass des Todes von Lisa Martinek ändert Das Erste sein Programm: Heute Abend 00:50 Uhr zeigt Das Erste die ersten drei Folgen von "Die Heiland" mit Lisa Martinek in der Hauptrolle. Am Mittwoch 3. Juli 2019 um 00:50 Uhr folgen die restlichen drei Folgen. Die Folgen stehen danach sechs Monate in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/

