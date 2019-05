ARD Das Erste

Das Erste: Neue Serie im Ersten: Dreharbeiten zu "Bonusfamilie" (AT) Basierend auf der erfolgreichen, gleichnamigen schwedischen Familienserie

In Berlin und Umgebung haben am 11. April 2019 die Dreharbeiten zur sechsteiligen, horizontal erzählten Serie "Bonusfamilie" (AT) unter der Regie von Isabel Braak nach den Büchern von Antonia Rothe-Liermann begonnen. "Bonusfamilie" (AT), das sind drei Kinder, zwei Väter, zwei Mütter - eine Familie. Die Serie erzählt mit viel Humor vom Familienwahnsinn in einer Patchwork-Konstellation - immer mit einem liebevollen Blick für die Herausforderungen, aber auch die Glücksmomente, die ein solches Familienleben bereithält. In den Hauptrollen sind u.a. Inez Bjørg David, Lucas Prisor, Steve Windolf und Anna Schäfer zu sehen.

Lisa (Inez Bjørg David) und Patrick (Lucas Prisor) sind ein glückliches Paar und wollen eine gemeinsame Familie gründen. Der Haken daran: Beide haben schon eine Familie inklusive Ex-Partnern, Martin (Steve Windolf) und Katja (Anna Schäfer), die in das komplizierte Patchwork-Gefüge eingebunden werden müssen. Die Zeit der Kinder wird gerecht zwischen den getrenntlebenden Eltern aufgeteilt - eine Woche bei Mama und die nächste Woche bei Papa. So idyllisch wie sich "Bonusfamilie" anhört, ist es natürlich nicht, das Leben in einer zusammengesetzten Familie. So muss sich unter anderem Patricks Sohn, der höfliche und zurückhaltende William (Levis Kachel), ein Zimmer mit dem gleichaltrigen Eddie (Fillin Mayer) teilen, wenn sie bei Lisa und Patrick sind. Eddie verpasst keine Gelegenheit, um seinem neuen Bonus-Bruder und Bonus-Vater zu zeigen, was er von ihnen hält: nämlich nichts.

Regie führt Isabel Braak, die deutschen Drehbücher stammen von Antonia Rothe-Liermann. Sabina Arnold produziert mit der good friends Filmproduktion im Auftrag von BR, MDR und SWR. Die Kamera führt Lars Liebold. Die Redaktion liegt bei Bettina Ricklefs (BR), Jana Brandt (MDR) und Barbara Biermann (SWR). Die Serie soll voraussichtlich im Herbst 2019 in Doppelfolgen immer mittwochs im Ersten gezeigt werden.

