ARD Das Erste

Das Erste: Premiere für Stefanie Schardien - Die Pfarrerin aus Fürth wird am 11. Mai 2019 ihr erstes "Wort zum Sonntag" sprechen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Samstag, 11. Mai 2019, um 23:35 Uhr, wird Stefanie Schardien das Thema Muttertag aufgreifen. Sie fragt: Danke wofür? Dank für Millionen geschmierter Butterbrote oder Berge gewaschener Wäsche? Wie der Muttertag das und mehr sein kann - darüber spricht Pastorin Stefanie Schardien aus Fürth in ihrem "Wort zum Sonntag". Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Sabine Rauh (BR) Zur Person von Stefanie Schardien: Aufgewachsen in der Herzlichkeit des Ruhrgebiets führten sie ihr Studium und Beruf nach Toronto, Bochum, Hildesheim und Nürnberg. Als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern arbeitet sie seit 2016 im Team der Kirchengemeinde St. Michael in der Fürther Altstadt. "Die Gemeinde hat einen fröhlichen weiten Geist, der viel Kreativität ermöglicht. Gleichzeitig kennt man sich und kümmert sich umeinander." "Von Gott in der Welt erzählen - darin sehe ich meinen wunderbaren 'Arbeitsauftrag' für 'Das Wort zum Sonntag'. Worum es dabei jeweils gehen wird? Das werden mir Erlebnisse aus dem Alltag oder Entwicklungen in unserem gesellschaftlichen Leben aufgeben. Denn oft stellen sich Menschen - ob kirchlich verbunden oder nicht - Fragen, die auch religiöse Dimensionen haben. Diesen Fragen möchte ich gern gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern nachgehen und die Perspektiven des evangelischen Glaubens so übersetzen, dass sie für den Alltag Bedeutung gewinnen können. Zu meiner Hoffnung als Christin gehört, dass Gott genau da zu finden ist: nicht fern im Himmel, sondern mitten im Alltag, irgendwo zwischen Küche und Arbeitsplatz, auf Spielplätzen, im Krankenhaus oder am Bahnhof", so Dr. Stefanie Schardien zu ihrer neuen Aufgabe. Für Interviewwünsche zu der neuen Sprecherin des "Das Wort zum Sonntag" melden Sie sich bitte bei untenstehendem Pressekontakt. Unter der Adresse www.DasErste.de/wort finden sich die aktuellen Manuskripte, Porträts der Sprecher/Innen und Hintergrundinformationen zur Sendung. Links führen zu den Informationsangeboten der Kirchen und ihren Seelsorge-Einrichtungen. Auch die Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 12. Mai 2019, um 17:30 Uhr beschäftigt sich unter der Fragestellung: "Mütter: Geliebt und ausgebeutet?" mit dem Thema Muttertag.

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de

Fotos unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell