Das Erste: ANNE WILL am 7. April 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Wie lange denn noch? Das Ringen um den Brexit

Die Zeit drängt für Großbritannien. Nun hat Premierministerin Theresa May die EU erneut um eine Verschiebung der Brexit-Frist gebeten. Sollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf einlassen? Wird es May gelingen, gemeinsam mit ihrem größten Widersacher, dem Labour-Chef Jeremy Corbyn, einen Ausweg aus der Blockade zu finden? Wie geht es weiter im Brexit-Drama?

Zu Gast bei Anne Will: Ursula von der Leyen (CDU, Bundesministerin der Verteidigung) Günter Verheugen (SPD, ehemaliger EU-Kommissar) Philippa Whitford (Abgeordnete der Scottish National Party im britischen Unterhaus) Greg Hands (Tory-Abgeordneter und ehem. Staatssekretär im britischen Außenhandelsministerium) Annette Dittert (Leiterin des ARD-Studios in London)

