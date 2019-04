ARD Das Erste

ARD-DeutschlandTrend: Deutliche Mehrheit bedauert EU-Austritt Großbritanniens

Köln (ots)

Nachdem verschiedenste Austritts-Szenarien im britischen Unterhaus bisher keine Mehrheit gefunden haben, wird Großbritannien nach jetzigem Stand die Europäische Union bald verlassen. Dieser Schritt stößt in Deutschland nach wie vor bei großen Teilen der Bevölkerung auf Bedauern (74 Prozent, -5 Punkte im Vergleich zum Februar 2019). Aktuell begrüßen nur 16 Prozent den EU-Austritt Großbritanniens. Kurz nach dem Brexit-Referendum hatten 74 Prozent angegeben, dass sie den Austritt Großbritanniens bedauern; 17 Prozent begrüßten damals den Austritt. Das Bedauern über den Austritt Großbritanniens überwiegt aktuell bei allen Partei-Anhängern - auch bei den Nicht-Wählern. Eine Ausnahme bilden die Anhänger der AfD, in deren Reihen jeder zweite den EU-Austritt des Vereinigten Königreiches begrüßt (49:35 Prozent). Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.003 Befragte - Erhebungszeitraum: 01.04.2019 bis 02.04.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Nach jetzigem Stand wird Großbritannien bald die Europäische Union verlassen. Begrüßen Sie den EU-Austritt Großbritanniens oder bedauern Sie ihn?

