"hart aber fair" am Montag, 1. April 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Das Thema:

Moralischer Zwang zur Organspende: Wollen Sie das, Herr Spahn?

Gäste: Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister) Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende) Werner Bartens (Mediziner, leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung) Michael Sommer (war von 2002 bis 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB); spendete seiner Frau eine Niere) Ulrike Sommer (Journalistin und Schriftstellerin; ihr Mann spendete ihr eine Niere)

Im Einzelgespräch: Sarah Angelina Groß (29-jährige Studentin; lebt mit einem Spenderherz)

Wer nicht ausdrücklich Nein sagt, ist Organspender: Hilft dieser neue Gesetzesvorschlag von Jens Spahn, damit es bald mehr Spenderorgane gibt? Und ist das in Ordnung? Oder wächst so der moralische Druck auf diejenigen, die eigentlich nicht spenden wollen?

