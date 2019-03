ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" siegt erneut gegen Primetime-Konkurrenz

Das Zuschauerinteresse an "Praxis mit Meerblick" reißt nicht ab: Nach dem erfolgreichen vierten Film "Unter Campern" kann auch der fünfte Film "Der einsame Schwimmer" einen Tagessieg als Publikumsliebling im Hauptabendprogramm des Ersten verbuchen. 5,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 16,9 Prozent, sahen den Film am gestrigen Freitagabend. Die Fortsetzung der ARD-Degeto-Reihe um die Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) folgt am Freitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr mit dem sechsten Film "Auf zu neuen Ufern" und einem neuen Gesicht: Benjamin Grüter wird Praxispartner an Wedhorns Seite.

In weiteren Rollen zu sehen sind Dirk Borchardt, Anne Werner, Morgane Ferru, Lukas Zumbrock, Michael Kind, Petra Kelling, Bo Hansen und viele mehr. "Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

