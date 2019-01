"Brennpunkt" heute, 14. Januar 2019, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk aus:

14. Januar 2019, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Lawinenangst - Der Kampf gegen Schnee und Regen Moderation: Christian Nitsche

Die Gefahr in den bayerischen Alpen bleibt weiter bestehen: Allein heute fielen bis zu 150 cm Neuschnee. Die Lawinengefahr hat sich damit noch einmal deutlich verschärft. In Balderschwang im Allgäu ist am Morgen ein Hotel von einer Lawine getroffen worden - verletzt wurde niemand. Der "Brennpunkt" berichtet aus betroffenen Orten in den bayerischen und österreichischen Alpen. Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, beurteilt die Lage als sehr kritisch. Zudem gibt es ein Gespräch mit Klimaforscher Prof. Dr. Hans Peter Schmid über die Extremwetterlage.

Redaktion: Karl Broderix, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer

Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/

Pressekontakt:

Pressedienst Das Erste, Mail: pressedienst@daserste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell