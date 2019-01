München (ots) - Dr. Christian Kleist und Tanja Ewald sind Eltern und Ärzte aus Leidenschaft - und auch in den neuen Folgen gilt es, den turbulenten Alltag zwischen den Verpflichtungen gegenüber den Patienten und den Anforderungen gegenüber der Familie zu meistern. Am 15. Januar 2019 beginnen die Dreharbeiten für die neue Staffel der beliebten Eisenacher Arztserie. Die Ausstrahlung im Ersten ist für Herbst 2019 im Vorabendprogramm geplant.

Neben Francis Fulton-Smith und Christina Athenstädt stehen wieder Luca Zamperoni, Lisa-Marie Koroll, Meo Wulf, Uta Schorn, Walter Plathe, Tom Radisch und Winnie Böwe, Nelly Hoffmann, Julian König, Anne Sophie Triesch sowie Diane Willems, Pauline Angert, Nicolas Wolf, Richard Kreuz u. a. vor der Kamera. Gedreht wird vom 15. Januar bis Ende Juli 2019 in Eisenach und Umgebung.

Der Eisenacher Arzt Dr. Christian Kleist (Francis Fulton-Smith) und seine Lebensgefährtin, die Gynäkologin Tanja Ewald (Christina Athenstädt), haben mal wieder alle Hände voll zu tun, um die Herausforderungen ihres Patchwork-Alltags und die Organisation der Praxisgemeinschaft unter einen Hut zu bringen. Tatkräftig unterstützt werden sie von Dr. Michael Sandmann (Luca Zamperoni), Christians Kollege und Vater seiner Enkelin Rosalie (Nelly Hoffmann), der mit dem Mädchen seit kurzer Zeit im Dachgeschoss der Familienvilla wohnt. Christians Tante Inge (Uta Schorn) und ihr Lebensgefährte Bernd (Walter Plathe) kümmern sich nicht nur um den "Eisenacher Treffpunkt", sondern stehen auch der Familie mit Rat und Tat zur Seite. In der Praxis sorgt dagegen Dr. Carolin Thelen (Diane Willems) für frischen Wind; die junge Allgemeinmedizinerin ist auf dem Weg zur Fachärztin und die Neue im Team der Praxisgemeinschaft. Auch in der Villa müssen alle enger zusammenrücken: Denn nicht nur Christians jüngster Sohn Paul (Julian König) und Tanjas Tochter Lotte (Anne Sophie Triesch) wohnen im gemeinsamen Haus, sondern plötzlich steht Luisa (Pauline Angert), Tanjas älteste Tochter, vor der Tür. Obwohl sie ausgezogen sind, lassen es sich Christians Kinder Piwi (Meo Wulf) und Clara (Lisa-Marie Koroll) natürlich nicht nehmen, zu allen wichtigen Familienereignissen zurück in die Heimat zu kommen.

"Familie Dr. Kleist" ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH (Produzentinnen: Dr. Beatrice Kramm, Winka Wulff) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Regie führen Carsten Meyer-Grohbrügge (Folge 114 bis 117), Philipp Osthus (Folge 118 bis 121), Heidi Kranz (Folge 122 & 123), Till Müller Edenborn (Folge 124 & 125) und Laura Thies (Folge 126 bis 129). Die ersten vier Drehbücher stammen von Bele Nord (Head Autorin), Jochim Scherf, Daniel Keil und Günter Overmann. Executive Producer ist Jana Brandt (MDR), die Redaktion hat Adrian Paul (MDR).

