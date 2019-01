Das Erste: "DonnerstagsKrimi im Ersten": Chiara Schoras und Tobias Oertel ermitteln in zwei neuen Filmen der beliebten ARD Degeto-Reihe "Der Bozen-Krimi"

München (ots) - Hochspannung in Südtirol: Bei einem Einbruch wird ein pensionierter Richter in seinem Haus mit der eigenen Waffe erschossen. Verunglückter Raub oder kaltblütiger Racheakt? "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und "Capo" Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) nehmen in "Leichte Beute" zum sechsten Mal die Ermittlungen auf. Beide Szenarien scheinen möglich - allerdings passt der Mord auch ins Profil einer Einbruchsserie, bei denen die Alarmanlagen auf rätselhafte Weise versagten ... Auch im siebten Fall steht Sonja Schwarz vor mehr als einem Rätsel: Sie muss nicht nur den gewaltsamen Tod eines Kraftfahrers in einem Marmorwerk aufklären, sondern auch einen Maulwurf in den eigenen Reihen fürchten. Dass "Capo" Matteo Zanchetti aus dem Ruder läuft, Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeannette Hain) wieder auf den Plan tritt und Mafia-Statthalter Rossi (Thomas Sarbacher) ums Überleben kämpft, bringt in "Falsches Spiel" alle Beteiligten in Extremsituationen.

Das Erste zeigt "Leichte Beute", den sechsten "Bozen-Krimi", am kommenden Donnerstag, 17. Januar 2019, um 20:15 Uhr (ONE: 19. Januar 2019, 20:15 Uhr). "Der Bozen-Krimi - Falsches Spiel" wird am darauffolgenden Donnerstag, 24. Januar 2019, um 20:15 Uhr (ONE: 26. Januar, 20:15 Uhr) ausgestrahlt.

Neben Chiara Schoras und Tobias Oertel spielen Charleen Deetz, Lisa Kreuzer, Gabriel Raab, Hanspeter Müller-Drossart und Thomas Sarbacher. In Episodenhauptrollen sind Emanuel Fellmer, Daniela Schulz, Frederic Linkemann, Johannes Zeiler, Juliane Fisch, Francois Goeske, Tim Wilde, Anatole Taubman, Harald Windisch u.v.a. zu sehen. Regie führte erneut Thorsten Näter.

"Der Bozen-Krimi" ist eine Produktion der Merfee Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste (Produzent: Eberhard Jost). Gedreht wurde vom 11. Juli bis 14. September 2017 in Bozen und den Dolomiten. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

