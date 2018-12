ARD ROTE ROSEN, Telenovela Traumpaar mit Hindernissen: Lauren Merz (Julian Brodacz, l.) und seine Freundin Leonie Pollmann (Lena Meckel, r.) wollen zusammen eine Bonbonmanufaktur eröffnen. Zu sehen bei "Rote Rosen" ab Mittwoch, 12.12.2018, montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten. © ARD/Thorsten Jander,... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Mit Pfefferminz bin ich ... deine Prinzessin! In der ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" sind Leoni (Lena Meckel) und Laurenz (Julian Brodacz) fest entschlossen, sich mit einer Bonbon-Manufaktur selbständig zu machen. Für die immer schnell zu begeisternde Leonie ist das eine "coole Idee". Laurenz hingegen will sich aus dem Diktat seiner Eltern befreien, die ihn drängen, ihre Zahnarztpraxis zu übernehmen. Also richten sie sich erst einmal mit Bonbon-Kesseln und -Walzen in der Lüneburger Altstadt ein, bevor sie sich nach Rezepten von Leonies Großtante an die Produktion der süßen Verführung machen. Das erweist sich als klebriger als gedacht und ist tatsächlich gar nicht mehr so cool. Und plötzlich steht Laurenz allein in der Manufaktur - Leonie ist verschwunden.

Zu sehen sind Lena Meckel und Julian Brodacz ab Folge 2791 am kommenden Mittwoch, 12. Dezember 2018, im Ersten. Für Lena Meckel (26, "Familie Dr. Kleist", "SOKO", "Rosamunde Pilcher") und Julian Brodacz (27, "Alles was zählt", "SOKO München"), beide waschechte Münchner, ist die romantische Altstadt von Lüneburg eine attraktive Abwechslung. Nur die bayerischen Berge vermissen sie ein wenig.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten

