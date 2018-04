ARD STURM DER LIEBE Telenovela, montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Florian Stadler verabschiedet sich nach fast zehn Jahren von der ARD-Erfolgstelenovela Sturm der Liebe. In Folge 2937 (voraussichtlicher Sendetermin: 8. Juni 2018 ist er ein letztes Mal als Fitnesstrainer Nils Heinemann zu sehen. ©... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Als Telenovela-Darsteller hat er in Südamerika Karriere gemacht, jetzt sucht er einen Neuanfang in Bichlheim: In Folge 2924 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. Mai 2018) kehrt Goran Kalkbrenner (Sasa Kekez) nach fast vier Jahren unerwartet zurück an den "Fürstenhof". Als er Romy Ehrlinger (Désirée von Delft) zum ersten Mal begegnet, ist er sofort hin und weg von der verträumten jungen Frau. Der einstige Womanizer setzt alles daran, ihr Herz zu erobern - doch er hat die Rechnung ohne Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) gemacht...

"Zu 'Sturm der Liebe' zurückzukehren ist fast wie auf Klassenfahrt zu gehen. Einerseits arbeitet man konzentriert und effektiv an einem Projekt, andererseits hat man eine lustige Zeit mit tollen Menschen und viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal mitfahren kann", so Sasa Kekez zu seiner rund zweimonatigen Rückkehr. Von 2013 bis 2014 spielte er den schlitzohrigen Pagen Goran, der den Bichlheimer Frauen den Kopf verdrehte.

Kekez ist nicht der Einzige, den es wieder zu der Bavaria-Fiction-Produktion zieht: Auch Louisa von Spies stattet dem "Fürstenhof" als Desirée Bramigk einen Besuch ab. Nachdem sich die einstige PR-Managerin des Fünf-Sterne-Hotels im August 2017 nach Thailand verabschiedet hat, ist von Spies bereits aktuell in einer ersten Gastrolle in "Sturm der Liebe" zu sehen. In Folge 2921 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. Mai 2018) kehrt sie dann ein zweites Mal zurück. Wieso? "Desirée ist auf der Suche nach Liebe. Und ihr Herz schlägt für jemanden am 'Fürstenhof'...", erklärt von Spies.

Dieser Jemand ist Nils Heinemann (Florian Stadler). Der langjährige Fitnesstrainer durchlebte zuletzt ein Wechselbad der Gefühle, als er sich in seine beste Freundin Tina Kessler (Christin Balogh) verliebte. Nachdem Desirée erneut im Hotel auftaucht, entflammt überraschend die einstige Leidenschaft zwischen den beiden. Nils steht plötzlich vor der wahrscheinlich schwierigsten Entscheidung seines Lebens ...

Florian Stadler verabschiedet sich nach fast zehn Jahren von der ARD-Erfolgstelenovela. In Folge 2937 (voraussichtlicher Sendetermin: 8. Juni 2018) ist er ein letztes Mal als Nils Heinemann zu sehen. "Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne 'Sturm der Liebe' sein wird. Ich werde es sehr vermissen", so Stadler zu seinem Ausstieg. "Ich hatte hier eine fantastische Zeit. Es war ein konstantes Lernen - wenn man jeden Tag drehen und die unterschiedlichsten Geschichten spielen darf, ist das ein echtes Geschenk." Seit Folge 726 spielt der Augsburger den beliebten Fitnesstrainer der täglichen Serie.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Pressekontakt:

Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,

Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.de

Daniela Westermayer, Pressestelle "Sturm der Liebe",

Tel. 089/6499-2868, E-Mail: Daniela.Westermayer@Bavaria-Fiction.de

Fotos auf www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell