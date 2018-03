München (ots) - 18.März 2018, um 21:45 Uhr

"Tatort: Teufel im Leib" (SR)

Zum Inhalt:

Sandra Waller (Jessica Schwarz), Patientin in einer St. Ingberter Schmerzklinik, leidet. Sie macht Professor Dr. Till Pfortner (Sky du Mont), einen der renommiertesten Chirurgen im Lande, für ihre psychische Krise verantwortlich. Hauptkommissar Palu (Jochen Senf) selbst wird Zeuge, als die junge Frau den angesehenen Arzt auf offener Straße tätlich angreift. Während die Therapeutin Dr. Cordula Scholz (Leslie Malton)versucht, Sandra Waller nicht nur von ihren Schmerzen, sondern auch von ihrem Selbstzerstörungs-Trip zu befreien, geschieht ein Mord. Die Ärztin und Malerin Barbara Schreiner (Sascha Ley) wird erschossen - unmittelbar vor der Vernissage ihrer neuen Ausstellung "Teufel im Leib". Bald darauf muss Hauptkommissar Palu zu einem weiteren Tatort: Sandras Vater, der Gynäkologe Dr. Alfred Waller (Christian Berkel), liegt tot zu Hause - ebenfalls erschossen. Das Saarbrücker "Tator""-Team ermittelt in seinem jüngsten Fall in der mondänen Welt der Plastischen Chirurgie. Hauptkommissar Max Palu und sein Assistent Stefan Deininger (Gregor Weber) stoßen hinter der Fassade makelloser Schönheit auf schmutzige Geschäfte, abgründige Intrigen, seltsame Zufälle und eine heiße Spur nach Metz. Redaktion: Dr. Inge Plettenberg (SR)

