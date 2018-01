München (ots) - Helene Fischer erhielt in vier Kategorien DIE EINS DER BESTEN. Weitere Awards gab es für die Kelly Family, Fantasy und Semino Rossi sowie Ben Zucker. DIE EINS DER BESTEN für das Lebenswerk ging postum an Daliah Lavi.

Helene Fischer dominierte die fünfte Verleihung des Awards DIE EINS DER BESTEN in der Eurovisionsshow SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN. Bei der am Samstag live im Ersten und im ORF übertragenen Award-Show gewann die Sängerin vier Trophäen. Ihr Album "Helene Fischer" wurde zum "Album des Jahres" gekürt. Darüber hinaus gewann sie in den Kategorien "Sängerin des Jahres", "Hit des Jahres" sowie "Video-Hit des Jahres".

Semino Rossi siegte in den Kategorien "Sänger des Jahres" und "Radio-Hit des Jahres". Die Kelly Family gewann in den Kategorien "Band des Jahres" und "Comeback des Jahres". Fantasy wurde zum zweiten Mal in Folge als "Duo des Jahres" ausgezeichnet. In der Kategorie "Newcomer des Jahres" hatte Ben Zucker die Nase vorn.

Mit dem Preis für ihr Lebenswerk wurde postum Daliah Lavi geehrt. Dieser wurde von ihrem Ehemann Charles Gans, ihrer Schwester Michal Vigenski sowie ihrer Schwägerin Daliah Ferrens entgegengenommen.

Die Preisträger in den verschiedenen Kategorien werden in Zusammenarbeit mit der GfK Entertainment und MusicTrace ermittelt.

Im Rahmen der live im Ersten und im ORF ausgestrahlten DIE EINS DER BESTEN-Verleihung 2018 mit Gastgeber Florian Silbereisen traten zahlreiche weitere Stars auf wie Roland Kaiser, Maite Kelly, Klubbb3, Nana Mouskouri, Andrea Bocelli, Vanessa Mai, Andy Borg, das Ensemble von Afrika! Afrika! mit einer TV-Weltpremiere, Jürgen Drews, Ross Antony und viele mehr. Das internationale Schlager-Duo Al Bano & Romina Power verabschiedete sich in der ARD-ORF-Eurovisionsshow am Samstagabend von der TV-Bühne.

SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV.

