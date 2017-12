Das Erste: "Bericht vom Parteitag der CSU" am Samstag, dem 16. Dezember 2017, um 23:55 Uhr im Ersten

München (ots) -

Moderation: Thomas Baumann Im Interview: Markus Söder, Anwärter auf das Amt des Ministerpräsidenten Bayerns

Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl im September sucht die CSU nach alter Stärke und Geschlossenheit. Eine neue Doppelspitze soll die Partei nun stabilisieren - nach wochenlangem Dauerstreit wollen Horst Seehofer und Markus Söder auf dem Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg ihren Machtkampf beenden. Seehofer will sich als Parteichef bestätigen lassen, das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten sowie die Spitzenkandidatur soll sein langjähriger Rivale Markus Söder übernehmen.

Welche Chancen und Risiken stecken in dieser Doppelspitze? Die CSU hat mit diesem Modell nicht nur gute Erfahrungen gemacht, und 2018 muss die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl verteidigt werden. Wohin steuert die CSU mit einem neuen Ministerpräsidenten Söder, wofür steht sie inhaltlich? Und welche Folgen hat die Neuaufstellung für den gerade wiedergefundenen Frieden mit der CDU und die schwierige Regierungsbildung auf Bundesebene?

Nach Abschluss des Parteitags berichtet Das Erste in der Sondersendung "Bericht vom Parteitag" am Samstagabend, dem 16. Dezember 2017, um 23:55 Uhr. Markus Söder stellt sich im Interview den Fragen von Thomas Baumann.

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Redaktion: Karin Dohr

