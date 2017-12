"hart aber fair" am Montag 11. Dezember 2017, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Feste Jobs gestrichen, Löhne gedrückt: Ist das die neue Arbeitswelt?

Die Gäste: Leni Breymaier (SPD, Bundestagsabgeordnete; Landesvorsitzende in Baden-Württemberg) Bernhard Emunds (Professor für Christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie an der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt/M.) Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln) Dieter Könnes (Moderator und Autor) Roland Tichy (Wirtschaftsjournalist)

Konzerne streichen tausende Industriejobs, dafür brummt der Arbeitsmarkt für Paketboten und Co.: Warum fühlt sich der Wirtschaftsboom für viele Arbeitnehmer wie eine Krise an? Kann es gutgehen, wenn das Heer der billigen Dienstleister immer größer wird?

