MCI erhält 71 neue Anfangs-Studienplätze | 16 davon in Lienz

Innsbruck (ots)

Technologie, Digitalisierung, Wirtschaft & Soziales im Vordergrund | Erfolgreiches Abschneiden in der Ausschreibung des Wissenschaftsministeriums

Erfreuliche Nachrichten gibt es am MCI zu vermelden: Vor kurzem hat das österreichische Wissenschaftsministerium seine Entscheidung über die Vergabe der 800 ausgeschriebenen, bundesfinanzierten Studienplätze mit Wirksamkeit ab Herbst 2025 bekanntgegeben.

Mit 71 zusätzlichen Studienplätzen ab 2025 freut sich die Unternehmerische Hochschule® über ein besonders positives Ergebnis. 16 der 71 Studienplätze sind für den Standort Lienz mit anschließender Fortsetzung des Studiums in Innsbruck und dem letzten Studiensemester wieder in Lienz vorgesehen. Ein hoher Anteil der Studienplätze ist für berufsbegleitende Studienrichtungen vorgesehen. Antragsberechtigt waren 21 Hochschulen, was statistisch etwa 35 bis 40 Studienplätze für jede Hochschule bedeutet hätte.

Die ab Herbst 2025 für das MCI bereitstehenden Studienplätze verteilen sich auf nachstehende Studienangebote:

Biotechnology

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik

Mechatronik, Design & Innovation

Wirtschaftsingenieurwesen

Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie

Digital Business & Software Engineering

Soziale Arbeit

International Business & Management

Im Vollausbau der Jahrgänge werden damit 180 zusätzliche Studierende das MCI frequentieren, womit sich die Gesamtzahl auf 3.450 bundesfinanzierte Studienplätze am MCI erhöht.

MCI Rektor Andreas Altmann: „Derzeit können wir vielen hoch qualifizierten und engagierten jungen Menschen keinen Studienplatz am Arbeitsmarkt in dringend nachgefragten Disziplinen bieten. Dies ist nicht nur schmerzvoll, sondern auch ein erheblicher Schaden für den Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandort. Mit den zusätzlichen Studienplätzen können wir den Nachfragedruck etwas lindern.“

Wissenschaftslandesrätin Cornelia Hagele: „Wir sehen das erfolgreiche Abschneiden des MCI als Vertrauensbeweis und Anerkennung der hohen akademischen Qualität, Internationalität und Leistungsfähigkeit der ‚Unternehmerischen Hochschule‘ und bedanken uns für das Vertrauen des Wissenschaftsministeriums.“

Aufsichtsratsvorsitzender Oswald Wolkenstein: „Mit dem MCI besitzt Tirol eine Hochschule, um die man uns international beneidet. Gerade in den gegenständlichen Disziplinen ist die Nachfrage der Studierenden nach einem Studienplatz und der Unternehmen nach MCI Alumni besonders hoch. Daher begrüßen wir die zusätzlichen Studienplätze außerordentlich und hoffen auf weitere Studienplätze im nächsten Jahr.“

Michaela Hysek-Unterweger, Obfrau der Wirtschaftskammer in Osttirol: „Seitdem das Land Tirol das MCI mit der Etablierung von Studienmöglichkeiten in Lienz beauftragt hat, geht ein Ruck durch unseren Bezirk, und wir spüren viel positive Energie. Mit der Bereitstellung von 16 Studienplätzen für Lienz ist ein Anfang gemacht und eine Basis geschaffen, mit der wir ab Herbst 2025 jungen Menschen in Osttirol eine Perspektive bieten können. Auch die regionale Wirtschaft freut sich auf die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit.“

