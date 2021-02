MCI Management Center Innsbruck

Weltweite Auszeichnung für MCI Alumnus

MCI-Absolvent Etienne Salborn wird als AACSB Influential Leader 2021 geehrt - Jährliche Ehrung der weltweit 25 besten Beiträge der Alumni von Wirtschaftshochschulen für die Gesellschaft

MCI-Absolvent Etienne Salborn ist einer von 25 Hochschulabsolvent/-innen, die von AACSB International (AACSB) - dem weltweit größten Verband für Managementausbildung - als "Class of Influential Leaders 2021" ausgezeichnet werden. Die jährliche Initiative zeichnet bemerkenswerte Absolvent/innen von AACSB-akkreditierten Business Schools aus, deren inspirierende Arbeit als Vorbild für die nächste Generation von Wirtschaftsführenden dient.

Etienne Salborn ist ein "Changemaker", der sich dafür einsetzt, dass Menschen in unvorstellbar schwierigen Lebenssituationen positiv beeinflusst werden. Schon während seiner Studienzeit im Department für Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsinnovation am MCI gründete Salborn das Nonprofit Unternehmen Jangu e.V. um Waisenkinder in Uganda zu unterstützen. Derzeit ist Salborn Chief Empowerment Officer (CEO) von SINA (Social Inovation Academy).

"Mein Studium bildete den Grundstein und gab mir den Mut, Jangu e.V. zu gründen. Es ebnete auch den Weg für die Gründung von SINA, die 2015 folgte", so Salborn.

Durch Mentoring und Erfahrungslernen befähigt SINA Stipendiat/innen dazu, selbstorganisiert und selbstverantwortlich ("freesponsible") zu agieren und sich die Kompetenzen anzueignen, die sie für den Aufbau eines eigenen Unternehmens benötigen. Sie lernen, ihre oft zerrüttete Vergangenheit als Stärke und Grundlage für den Aufbau nachhaltiger sozialer Unternehmen zu schätzen, die ihren Gemeinden zugutekommen.

Neben einer Vielzahl an Stipendien und Auszeichnungen, die er im Laufe seiner Karriere erhalten hat, hat Salborn für seine Organisation SINA 2018 den NGO Innovation Award des Hochkommissariats der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und 2019 den Pan-African Award for Entrepreneurship in Education erhalten.

"Wir sind beeindruckt von den Bemühungen von Business School-Absolventen wie Etienne Salborn", sagte Caryn L. Beck-Dudley, AACSB-Präsidentin und CEO. "Das MCI entwickelt Führungskräfte, die bereit sind, die Welt zu verändern, und AACSB fühlt sich geehrt, Etienne Salborn für seinen positiven Einfluss in der Gesellschaft zu würdigen."

„Unser gemeinsamer Antrieb mit AACSB, motivierten Menschen Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln um verantwortungsvoll, nachhaltig und mit sichtbarer Wirkung zu handeln und zu führen wird durch die Auszeichnung von Herrn Salborn bestätigt. Ich gratuliere Herrn Salborn im Namen des gesamten MCI-Teams ganz herzlich“, erklärt MCI Rektor Andreas Altmann.

Zu den Influential Leaders, die nun schon im sechsten Jahr verliehen werden, gehören fast 250 Absolvent/-Innen von Wirtschaftshochschulen, die einen nachhaltigen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Alle Ausgezeichneten haben einen Bachelor-, Master- oder Doktortitel von einer der mehr als 870 AACSB-akkreditierten Business Schools weltweit erworben. Die einzigartigen Biografien der Geehrten und eine Darstellung, wie sie einen bedeutenden, dauerhaften Einfluss auf die Welt ausüben, finden Sie unter aacsb.edu/influential-leaders.

Über AACSB

AACSB wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband für betriebswirtschaftliche Ausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern und Territorien fördert AACSB das Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt die Wirkung in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Erfahren Sie unter aacsb.edu, wie AACSB die betriebswirtschaftliche Ausbildung für eine bessere Gesellschaft transformiert.

