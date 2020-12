MCI Management Center Innsbruck

Virtuelles Open House am MCI

Das MCI öffnet erstmals digital seine Türen, um Interessierten auch in Zeiten des Abstandhaltens einen Einblick in das einzigartige Studienangebot der Unternehmerischen Hochschule® zu garantieren. Auf internationaler Ebene und mit hohem Praxisbezug wird hier in modernen und innovativen Studiengängen aus den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft sowie Technologie & Life Sciences umfangreiches Wissen vermittelt.

Beim virtuellen Tag der offenen Tür ist es möglich, sich flexibel – von zuhause oder unterwegs – über das MCI, die begehrten Studienplätze und das vielfältige Studierendenleben in der pulsierenden Alpenmetropole Innsbruck zu informieren. Neben der Vorstellung aller Studiengänge, einem spannenden Mix aus informativen Vorträgen, Expert Lectures und Erfolgsgeschichten ausgewählter Gäste steht besonders eine persönliche und individuelle Beratung mittels Videochat im Vordergrund.

Datum: 23.01.2021, 09:00 - 14:00 Uhr

Innsbruck, Österreich

Ort: Online

Url: http://virtualopenhouse.mci.edu

