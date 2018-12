MCI 2018 mit >1.000 (!) Absolventinnen & Absolventen

Mit den diesjährigen Absolventinnen und Absolventen erhöht sich die Gesamtanzahl der MCI-Alumni auf rund 11.000. Foto: MCI. Bild-Infos Download

Innsbruck (ots) - Akademische Grade für mehr als 1.000 Absolventinnen und Absolventen im Jahre 2018 - Zahl der MCI-Alumni erhöht sich auf insgesamt 11.000

Vor kurzem ging im stilvollen Ambiente der traditionsreichen Dogana des Congress Innsbruck der diesjährige Reigen der festlichen MCI-Sponsionen zu Ende. Im Jahre 2018 konnten mehr als 1.000 Absolventinnen und Absolventen ihr Studium an der Unternehmerischen Hochschule® abschließen und ihre akademischen Grade entgegennehmen. Die Zahl der MCI-Alumni erhöht sich damit auf insgesamt 11.000 Alumni.

7.500 Festgäste

7.500 Festgäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik brachten den Absolventinnen und Absolventen ihre Wertschätzung entgegen und würdigten die hervorragende Qualität eines MCI-Studiums. Unter den Ehrengästen befanden sich Universitätsprofessor Tilmann D. Märk, Rektor der Universität Innsbruck, Dr. Jürgen Bodenseer, Präsident der Wirtschaftskammer Tirol a.D., der Bürgermeister von Innsbruck Georg Willi und zahlreiche weitere Entscheidungsträger/innen.

Hervorragende Perspektiven - mehrere Jobangebote

Ein Studium am MCI stellt eine Investition in eine erfolgreiche Zukunft dar. Durch enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und die praxisnahe Ausrichtung aller Studiengänge sind MCI-Absolventinnen und Absolventen am Arbeitsmarkt besonders gefragt und verfügen bereits vor Studienabschluss über mehrere Jobangebote.

Die umfangreichen Leistungen des MCI-Career Centers wie beispielsweise eine Job- und Praktikumsbörse, Workshops und Coachings führen Angebot und Nachfrage effizient zusammen und erleichtern den Einstieg in den Arbeitsmarkt zusätzlich. Dementsprechend genießen MCI-Absolventinnen und Absolventen eine hohe Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt, was zahllose zufriedene Arbeitgeber/innen sowie internationale Rankings und Bewertungen widerspiegeln.

Kontakt:

MCI Management Center Innsbruck

Ulrike Fuchs

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

ulrike.fuchs@mci.edu

www.mci.edu



Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell