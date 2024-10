Früherer Ford-Chef selbstkritisch: Deutsche Autoindustrie war zu berauscht von sich selbst -Herrmann kritisiert fehlende Verlässlichkeit der Politik bei E-Mobilität

Köln (ots) - Der Virologe Hendrik Streeck fordert den sofortigen Beginn einer politischen Aufarbeitung der Corona-Pandemie. "Im Wahljahr 2025 will das in der Ampel mit Sicherheit niemand mehr in Angriff nehmen", sagte der Mediziner, der sich in Bonn für die CDU um ein Bundestagsmandat bewirbt, im Interview dem ...

mehr