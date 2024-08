Statistisches Bundesamt

Wiederaufnahme der Konjunkturberichterstattung im Handel und Dienstleistungsbereich

Das Statistische Bundesamt (Destatis) nimmt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich wieder auf, nachdem sie Ende Juni 2024 wegen IT-Problemen bei einer umfangreichen Umstellung der Statistiken zur Erfüllung neuer Datenanforderungen der Europäischen Union ausgesetzt worden war. In einem ersten Schritt werden im Laufe des heutigen Freitags, 30. August 2024, die Originalwerte (ohne Kalender- und Saisonbereinigung) im Groß- und Einzelhandel für den Berichtsmonat Mai 2024 und im Dienstleistungsbereich für den Berichtsmonat April 2024 in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. In Kürze folgen die Ergebnisse im Kfz-Handel und Gastgewerbe für den Berichtsmonat Mai 2024 sowie sukzessive weitere Ergebnisse der fünf Bereiche der Handels- und Dienstleistungsstatistik (Großhandel, Einzelhandel, Kfz-Handel, Dienstleistungsbereich, Gastgewerbe). Sobald der Anschluss an die aktuellen Berichtsmonate erfolgt ist, wird auch die übliche Ergebnisveröffentlichung in Pressemitteilungen (einschließlich Kalender- und Saisonbereinigung) wieder aufgenommen. Die Veröffentlichungstermine werden rechtzeitig in der Wochenvorschau für Pressemitteilungen sowie im Veröffentlichungskalender bekannt gegeben.

Neue Darstellungseinheit "Geschäftsfeld" ermöglicht differenziertere Abbildung wirtschaftlicher Aktivitäten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

Die nun erfolgte Umstellung bringt weitreichende methodische Verbesserungen in den Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich mit sich: So wurden bislang die Erhebungsmerkmale "Umsatz" und "tätige Personen" nach der Darstellungseinheit "rechtliche Einheit" erfasst. Das bedeutet, dass eine rechtliche Einheit (Unternehmen) dem Wirtschaftszweig zugeordnet wurde, in dem sie den größten Teil ihres Umsatzes generierte. Wenn die rechtliche Einheit gleichzeitig in einem oder mehreren anderen Wirtschaftszweigen tätig war und dort den verbleibenden Teil ihres Umsatzes erwirtschaftete, wurde dieser Anteil ebenfalls dem Hauptwirtschaftszeig zugeordnet.

Die Umstellung der Datenerhebung auf die neue Darstellungseinheit "Geschäftsfeld" ermöglicht künftig eine differenziertere Abbildung der wirtschaftlichen Aktivitäten der rechtlichen Einheiten in einzelnen Wirtschaftszweigen. So können die Umsätze und tätigen Personen einer rechtlichen Einheit, die in mehreren Geschäftsfeldern tätig ist, diesen Geschäftsfeldern (Wirtschaftszweigen) präzise zugeordnet werden. Dadurch wird die konjunkturelle Entwicklung im Handel und Dienstleistungsbereich in Deutschland trennschärfer als bisher abgebildet. Zugleich wurde zur Entlastung der Unternehmen von Meldeaufwand die bisher tiefste Wirtschaftszweigebene (Fünfsteller) auf die nächst höhere Wirtschaftszweigebene (Viersteller) hochgestuft. Dies hat zur Folge, dass im Einzelhandel ab sofort keine Fünfsteller mehr in GENESIS-Online veröffentlicht und die entsprechenden Zeitreihen ab sofort nicht mehr aktualisiert werden können. Weiterhin können aufgrund der Umstellung keine Sondersummen mehr veröffentlicht werden, die Ergebnisse auf Fünfsteller-Ebene enthielten. Eine Neukonzipierung der entsprechenden Sondersummen erfolgt zeitgleich mit der bis Ende 2024 geplanten Umbasierung der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich vom aktuellen Basisjahr 2015 auf das neue Basisjahr 2021.

Ergebnisveröffentlichung nach neuer Darstellungseinheit zeitgleich mit Umbasierung der Statistiken auf das neue Basisjahr 2021

Die technischen und methodischen Voraussetzungen für die Einführung der neuen Darstellungseinheit wurden nun geschaffen. Bis zur Umbasierung auf das neue Basisjahr werden die Ergebnisse allerdings weiterhin nach der bisherigen Darstellungseinheit "rechtliche Einheit" abgebildet. Hierzu werden die nach der Darstellungseinheit "Geschäftsfeld" erhobenen Daten mittels Umrechnungsfaktoren auf die Darstellungseinheit "rechtliche Einheit" umgerechnet. Dabei kann es in einzelnen Wirtschaftszweigen zunächst zu höheren Revisionen kommen.

