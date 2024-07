Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-Ministerpräsident Wüst für "Netz punktueller und intelligenter Kontrollen" an der Grenze -"Freizügigkeit für Pendler, Reisende, Händler und Unternehmen bewahren"

Köln (ots)

. In der Debatte um eine Verlängerung der für die Zeit der Europameisterschaft eingeführten Grenzkontrollen hat sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für offene Grenzen sowie "punktuelle" und "intelligente" Kontrollen ausgesprochen. "Wer für Pendler, Reisende, Händler und Unternehmen das hohe Gut der europäischen Freizügigkeit bewahren will, muss die Grenzen für Schleuser, Drogenschmuggler und Automatensprenger so undurchdringlich machen wie irgend möglich", sagte Wüst auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Organisierte kriminelle Banden wie die sogenannte Mocro-Mafia dürften "die offenen Grenzen des Schengen-Raums nicht als Einladung verstehen, um ihr Geschäftsfeld nach Deutschland auszudehnen". Deshalb müsse "der Bund an den Grenzen weiterhin ein Netz punktueller und intelligenter Kontrollen gewährleisten", betonte Wüst: "Wer das Europa der offenen Grenzen erhalten will, muss den Verbrechern, die es ausnutzen wollen, gezielt und entschlossen entgegentreten."

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell