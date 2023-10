Kölner Stadt-Anzeiger

Johannes Hermanns wird Polizeipräsident in Köln

Neuer Polizeipräsident in Köln soll Johannes Hermanns werden. Das erfuhr der "Kölner Stadt-Anzeiger" aus Sicherheitskreisen. Der 60 Jahre alte gelernte Polizist würde damit auf Falk Schnabel folgen, der als Polizeipräsident nach Hamburg geht.

Hermanns ist seit Dezember 2020 Landeskriminaldirektor im NRW-Innenministerium, zuständig für die kriminalpolizeiliche Fachaufsicht über das Landeskriminalamt (LKA) und die 47 Kreispolizeibehörden in NRW sowie für die Umsetzung der Kriminalstrategie. Dies umfasst die Analyse der aktuellen Kriminalitätslage, die Bewertung der Kriminalitätsentwicklung und die Erarbeitung von Konzepten zur Bekämpfung der Kriminalität.

Auch die Kölner Polizeibehörde kennt der gebürtige Geilenkirchener bereits aus eigenem Erleben - auch wenn das schon einige Jahre her ist. Begonnen hatte er seine Laufbahn als Streifenbeamter in der Düsseldorfer Altstadt, anschließend war er als Wirtschaftskriminalist in den gehobenen Dienst zur Polizei Köln gewechselt. 1999 machte Hermanns den Aufstieg in den höheren Dienst und übte verschiedene Leitungsfunktionen im LKA in Düsseldorf aus. Unter anderem leitete er Dezernate, die sich mit Wirtschafts- und Umweltkriminalität sowie Korruption beschäftigen.

Vor seinem Amtsantritt als Landeskriminaldirektor vor drei Jahren hatte Hermanns das Referat Organisierte Kriminalität, Clankriminalität, Wirtschafts- und Umweltkriminalität und Allgemeine Kriminalitätsangelegenheiten im Innenministerium geleitet.

