Deutschland hat ein REHRAGOUT-RENDEZVOUS: Neunter Eberhofer-Krimi startet mit Rekordzahlen

Eberhofer. Birkenberger. Susi! So heißt das neue Dreamteam der deutschen Filmwelt. Denn REHRAGOUT-RENDEZVOUS startete am Wochenende mit einem neuen Rekord an den Kinokassen: Über 420.000 Besucher*innen wollten den neunten Teil der beliebten Eberhofer-Verfilmungen seit Donnerstag auf der großen Leinwand sehen, inkl. Previews. Damit gelang REHRAGOUT-RENDEZVOUS nicht nur der beste Start der gesamten Filmreihe, sondern auch das zweiterfolgreichste Startwochenende eines deutschen Films in diesem Jahr!

Während die Provinzkrimikomödie in Deutschland auf Platz 2 der Kinocharts einstieg, sicherten die süddeutschen Fans dem neuen Eberhofer-Abenteuer sogar Platz 1 der Kinocharts in Bayern. Auch in Österreich eroberten Franz, Rudi, Susi & Co. auf Anhieb die Spitze der Kinocharts. Insgesamt steht REHRAGOUT-RENDEZVOUS in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach dem ersten Wochenende bei 500.000 verkauften Kinotickets, womit die gesamte Filmreihe die neun Millionen-Besuchermarke im deutschsprachigen Raum geknackt hat.

Der begeisterte Empfang auf der großen Kinotour, die Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff gerade einmal quer durch die Republik führt, ließ es bereits erahnen: Niederkaltenkirchen ist überall.

Und nicht nur das. Niederkaltenkirchen ist ab sofort in weiblicher Hand! Im neunten Teil der Eberhofer-Filmreihe nach den Bestsellern von Rita Falk bekommt es Bayerns - pardon - Deutschlands beliebtester Provinzpolizist Franz Eberhofer nicht nur mit einem besonders verzwickten Mordfall zu tun, auch Susis neue Position als stellvertretende Bürgermeisterin weckt in dem phlegmatischen Niederbayern ungewohnte Hemmungen.

In REHRAGOUT-RENDEZVOUS steht der beliebte Cast um Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer und Sigi Zimmerschied wieder gemeinsam vor der Kamera und macht auch den neunten Teil der mit unnachahmlichem Esprit zu einem weiteren Highlight der Provinzkrimikultur. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern der gefeierten Erfolgsreihe wie Eva Mattes, Michael Ostrowski, Castro Dokyi Affum, Stefan Betz sowie prominenten Gästen wie Monika Gruber und vielen mehr. Neu in Niederkaltenkirchen sind u.a. Michael Kranz, Tina Keserovic und Gregor Seberg in Episodenrollen zu sehen.

REHRAGOUT-RENDEZVOUS ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Regie führte Ed Herzog, der gemeinsam mit Stefan Betz auch wieder das Drehbuch verfasst hat. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer ist Christine Rothe. Als Co-Produzent*innen waren Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christoph Pellander (ARD Degeto) beteiligt.

Kinostart: 10. August 2023 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Sigi Zimmerschied, Eva Mattes, Thomas Kügel, Michael Ostrowski, Castro Dokyi Affum, Stefan Betz, Ferdinand Hofer, Michael Kranz, Tina Keserovic, Gregor Seberg u.v.m. sowie Monika Gruber in einer Gastrolle

Executive Producer: Christine Rothe

Co-Produzent*innen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto), Christoph Pellander (ARD Degeto)

Produzentin: Kerstin Schmidbauer

Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk

Regie: Ed Herzog

