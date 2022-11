SKL

SKL Glücksatlas 2022

Einladung zur Pressekonferenz am 8. November 2022

Der SKL Glücksatlas zieht Corona Bilanz: Haben sich die Deutschen vom historischen Glücks-Tief des Vorjahres erholt? Welchen Einfluss haben die neuen Krisen, wie Ukraine-Krieg und Inflation, auf die Lebenszufriedenheit? Wie geht es Familien und Jugendlichen, die am meisten Lebenszufriedenheit während der Pandemie verloren haben? Konnten die Frauen den Glücksabstand zu den Männern, der in der Corona-Zeit entstanden ist, wieder ausgleichen? Natürlich geht der SKL Glücksatlas auch in diesem Jahr der Frage nach, wie sich das Glücksniveau in Ost- und Westdeutschland entwickelt hat und welche Region am glücklichsten bzw. unglücklichsten ist.

Bernd Raffelhüschen, Professor an der Universität Freiburg und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas" stellt den aktuellen Glücksatlas 2022 vor.

Die SKL (Süddeutsche Klassenlotterie) präsentiert sich erstmals in Berlin als neuer Partner des SKL Glücksatlas.

Zur Präsentation des aktuellen SKL Glücksatlas 2022 laden wir Sie herzlich ein: am Dienstag, den 8. November 2022, um 10.30 Uhr.

Ort: Bundespressekonferenz, 10117 Berlin, Schiffbauerdamm 40, Raum IV

Ihre Gesprächspartner:

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen - Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (FZG) und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas"

- Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (FZG) und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas" Dr. Bettina Rothärmel - Vorständin der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Veranstalterin der SKL-Lotterien

