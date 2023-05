Kölner Stadt-Anzeiger

Vereinsikone Lukas Podolski über Hector-Abschied vom 1. FC Köln: "Jeder geht mit Druck anders um"

Köln (ots)

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski sieht nach dem bevorstehenden Karriereende von Kapitän Jonas Hector schwere Zeiten auf seinen Ex-Klub 1. FC Köln zukommen. "Sein Weggang ist ein großer Verlust für den Verein. Aktuell sehe ich keinen Spieler, der Jonas Hector eins zu eins ersetzen und seine Rolle als Kapitän ausfüllen kann. Ein Nachfolger wurde nicht wirklich aufgebaut", sagte Podolski dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe).

Der von Hector beklagten Druck im Profifußball empfinde er selbst als positiv: "Druck ist im Profigeschäft immer da. Aber jeder nimmt diesen Druck anders wahr und geht anders mit ihm um." Er selbst komme damit klar, sagte Podolski. "Ich mag es auch, wenn du in Auswärtsspielen oder Derbys auch mal ausgepfiffen wirst und die Stimmung angespannt ist. Damit hatte und habe ich nie ein Problem", so der 37-Jährige, der jüngst seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze bis 2025 verlängert hat. "Ich liebe den Fußball und auch das ganze Drumherum mit vielen schönen, aber vielleicht auch weniger schönen Erlebnissen. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, das in naher Zukunft aufzugeben".

Link zum Interview: www.ksta.de/577089

