Kölner Stadt-Anzeiger

Wüst zum Jahrestag der Landtagswahl: Schwarz-Grün hat Zukunftspotenzial

Köln. (ots)

Für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist Schwarz-Grün ein Zukunftsbündnis. Vor dem Jahrestag der Landtagswahl am 15. Mai 2022 lobte der CDU-Politiker die Zusammenarbeit mit seinem grünen Koalitionspartner. "Die Grünen haben in der schwierigen Situation bei der Räumung von Lützerath Verantwortung getragen. Das ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit in unserer Landesregierung. Wir haben uns vorgenommen, die Dinge pragmatisch und nicht ideologiegetrieben anzugehen", sagte der Ministerpräsident dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Bei uns in Nordrhein-Westfalen funktioniert Schwarz-Grün inhaltlich und menschlich gut und hat auch darüber hinaus Zukunftspotenzial", fügte der CDU-Politiker hinzu.

Für die Union als starke Kraft der Mitte sei "es wichtig, mit allen demokratischen Parteien anschlussfähig zu sein", sagte Wüst. Auch in der Verkehrspolitik gebe es keinen Streit zwischen CDU und Grünen. "Wir sind uns in unserer Koalition darüber einig, dass wir bei der Umsetzung von allen Mobilitätsprojekten schneller werden müssen", sagte Wüst. Das betreffe nicht nur den Ausbau der Straßen und Autobahnen, sondern auch den Ausbau von Radwegen und der Schieneninfrastruktur. "Auch ein solcher Konsens zeigt die Potenziale von Schwarz-Grün und die hohe Problemlösungskompetenz unserer Koalition", betonte Wüst.

https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/nrw-ministerpraesident-hendrik-wuest-schwarz-gruen-hat-zukunftspotenzial-569796

