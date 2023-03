Kölner Stadt-Anzeiger

Theologin Knop kritisiert Ergebnisse des katholischen Reformprozesses "Synodaler Weg"-"Defensiver, schwächer geht es kaum"

Köln (ots)

Nach dem Ende des "Synodalen Wegs" hat die Erfurter Theologin Julia Knop die Ergebnisse des dreijährigen Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland scharf kritisiert. Insbesondere gehe davon keine heilende Wirkung für das Problem des Missbrauchs in der Kirche aus. "Am neuralgischen Punkt, an dem Heilung tatsächlich beginnen könnte, haben sich die Bischöfe auf dem Synodalen Weg verweigert: Sie lassen auf ihre Macht nichts kommen", sagte Knop dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Die 47 Jahre alte Dogmatikerin war selbst Mitglied der 230-köpfigen Synodalversammlung, die vom 9. bis 11. März zum fünften und vorläufig letzten Mal in Frankfurt am Main tagte.

Die empfindlichste Stelle für die Bischöfe sei die Macht, seien die eigenen Privilegien, sei die eigene Rolle im System. "Daran soll partout nicht gerührt werden. Und jeder Versuch, das zu tun, löst sofort ihren Abwehrreflex aus." Die Konflikte auf dem Synodalen Weg, so Knop weiter, seien "immer dann manifest geworden, wenn es um die Rolle der Bischöfe ging". Ein Reformbeschluss für mehr Mitbestimmung der Laien wurde wegen massiver Widerstände aus den Reihen der Bischofskonferenz von der Tagesordnung der Synodalversammlung in Frankfurt genommen.

Mit Blick auf die Rolle der Frau in der katholischen Kirche sagte Knop, dass die hierzu gefassten Beschlüsse über den Stand der 1970er Jahre nicht hinaus gehen. "Das katholische Elend ist, dass kein Rückschritt heute schon ein Fortschritt ist." Die Synodalversammlung hatte mit breiter Mehrheit beschlossen, dass sich die Bischöfe in Rom zwar für den Diakonat der Frau einsetzen sollen, also für die unterste Weihestufe, nicht aber auch für die Priesterweihe. "Noch defensiver, noch schwächer geht es kaum", so Knop. Den Ausschluss der Frauen von den Weiheämtern bezeichnete sie als "diskriminierend und zutiefst ungerecht."

Das Interview im Wortlaut:

www.ksta.de/511403

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell