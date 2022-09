Kölner Stadt-Anzeiger

Laumann begrüßt neues Infektionsschutzgesetz - "Grundlage, mit der wir auf kritische Infektionsentwicklung reagieren können"

Das Land NRW hat das neue Infektionsschutzgesetz mit den Corona-Regeln für Herbst und Winter begrüßt. "Alles in allem ist das ein Gesetz, mit dem wir leben können", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Es ist gut, dass wir nun endlich eine gesetzliche Grundlage haben, mit der wir als Länder kurzfristig auf eine kritische Infektionsentwicklung reagieren können", so der Minister. Über die landespezifischen Regelungen will das Land Ende September entscheiden. Laumann erklärte: "Ob und welche Maßnahmen wann zum Tragen kommen werden, ist maßgeblich von der Infektionsentwicklung, der Situation in den Krankenhäusern, der vorherrschenden Virusvariante und weiteren Faktoren abhängig."

