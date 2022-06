Kölner Stadt-Anzeiger

Musiker Michael Patrick Kelly vertraut bei Hit-Auswahl auf Frauen

Köln. (ots)

Musiker Michael Patrick Kelly vertraut bei der Auswahl seiner Hits auf "ganz normale Leute" und vor allem auf Frauen. "Natürlich habe ich ein Experten-Team aus der Musikindustrie, aber ich frag' die Putzfrau, ich frag' Taxifahrer, die ganz normalen Leute, die die Musik hören werden", sagte Kelly im "Wochentester"-Podcast von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Ihm sei es auch wichtig eine "Frauenquote zu haben, die meinem Publikum entspricht". Bei seinem Song "Beautiful Madness" sei es so gewesen. "Es war tatsächlich so, dass ich und mein Manager und ein paar aus der Plattenfirma eigentlich für eine andere Nummer waren. Und dann dachte ich so: Moment, was sagen denn die Ladies? Und dann habe ich 12 oder 14 verschiedene Frauen gefragt und 90 Prozent waren für 'Beautiful Madness'. Und jetzt haben wir den Salat. Mein größter Hit. Ab jetzt höre ich nur noch auf die Ladies."

