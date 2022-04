Kölner Stadt-Anzeiger

SPD versuchte offenbar, Tochter Heinen-Essers auf Instagram auszuspähen - CDU empört

In der Mallorca-Urlaubsaffäre um die zurückgetretene Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat die NRW-SPD offenbar versucht, deren Tochter auszuspähen. Vom Account der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sarah Philipp, aus wurde am 6. April eine Anfrage an die 16-jährige Schülerin gestellt, in deren Instagram-Kanal aufgenommen zu werden. Dies zeigt ein Screenshot, der dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) vorliegt. Drei Minuten später ersuchte Philipps Mitarbeiter für Soziale Medien ebenfalls um den Zugang als "Follower". Offenbar versuchte man auf diesem Weg, kompromittierende Fotos von der Mallorca-Reise Heinen-Essers und einer Geburtstagsfeier für ihren Ehemann kurz nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 zu erhalten. In einer Stellungnahme bestätigte die SPD-Politikerin Philipp den Vorgang, allerdings habe ihr Mitarbeiter für Social Media dies ohne ihr Wissen initiiert. Die Abgeordnete entschuldigte sich bei Heinen-Esser und deren Tochter. Matthias Kerkhoff, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, sagte der Zeitung: "Das Ausspähen von Kindern ist inakzeptabel und eine absolute Grenzüberschreitung."

