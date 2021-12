Kölner Stadt-Anzeiger

Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun: Wurde nicht von Merkel zur Kandidatur um CDU-Vorsitz ermuntert

Der frühere Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, hat Spekulationen zurückgewiesen, er sei von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz ermuntert worden. "Die Spekulationen darüber, ob ich von Angela Merkel geschickt wurde, sind Unsinn", sagte Braun dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). Es gehöre zu Merkels Stil, dass Sie sich sehr zurückhalte. "Das war auch diesmal bei meiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz so. Manches, was dazu in sozialen Medien behauptet wurde, grenzt an Verschwörungstheorien", so Braun. Er habe lange und eng mit der früheren Bundeskanzlerin zusammenarbeitet. "Wir schätzen uns sehr, deswegen hoffe ich auch auf ihre Stimme", sagte Braun.

