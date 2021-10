Kölner Stadt-Anzeiger

Karnevalsausstatter Deiters verkauft wieder mehr Kostüme - Firmenchef sieht Nachholbedarf beim Feiern und Verkleiden

Köln (ots)

Köln. Herbert Geiss, Inhaber des Karnevals- und Kostümausstatters Deiters, sieht sein Unternehmen trotz schwerer Einbußen durch Corona wieder auf gutem Kurs. "Kurzfristig sieht es so aus, als würden wir schon annähernd Vor-Corona-Niveau erreichen", berichtete er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Am Ende unseres Wirtschaftsjahres (31.3.22) werden wir wohl bei so was wie 60, 70 oder vielleicht sogar 80 Prozent der Vorkrisenumsätze liegen, nachdem wir anderthalb Jahre über 90 Prozent Umsatz verloren hatten." Insgesamt spüre er einen deutlichen Nachholbedarf was das Feiern und das Verkleiden angeht. Geiss sagte, die Preise blieben stabil: "Wir wollen den Leuten jetzt nicht den Spaß verderben."

