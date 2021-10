Kölner Stadt-Anzeiger

Diplom-Meteorologe Karsten Schwanke plädiert für hohe Investitionen in den Klimaschutz - "Folgen werden sonst in 50 bis 80 oder 100 Jahren verheerend sein"

Köln (ots)

Der ARD-Wetter-Moderator und Diplom-Meteorologe Karsten Schwanke plädiert für hohe Investitionen in den Klimaschutz. "Es wäre schön, wenn Klimaschutz für uns nicht teurer wird. Ich glaube aber, dass wir in den nächsten zehn bis 20 Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und das muss irgendwo herkommen. Es wird an der einen oder anderen Stelle weh tun", sagt er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Die hohen Kosten seien alternativlos: "Sonst werden die Folgen durch den Klimawandel in 50 bis 80 oder 100 Jahren unbezahlbar und verheerend sein. Und wir werden Katastrophen wie im Ahrtal häufiger bekommen. Sie werden teurer und noch mehr Menschenleben fordern. Das ist für mich keine gangbare Alternative." Er plädiert außerdem für eine deutsche Vorreiterrolle beim Klimaschutz: "Viele Länder auf dieser Erde schauen nach Deutschland, wenn es darum geht, die Industrie umzugestalten. Ich bin überzeugt: Wenn ein Land wie Deutschland seine Vorreiterrolle ernst nehmen und große Hebel umlenken würde, könnte das weltweit eine Sogwirkung entfachen. Wir würden Europa mitreißen können und unsere Wirtschaft für die nächsten zehn bis 20 Jahre fit machen, weil sich das zu einem Exportschlager entwickeln würde. So wie damals, als wir die Energiewende eingeleitet haben."

