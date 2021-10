Kölner Stadt-Anzeiger

Reul will Vize-Landeschef der NRW-CDU werden

Köln. (ots)

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will sich beim Landesparteitag der NRW-CDU am Samstag in Bielefeld für die Position des stellvertretenden Landesvorsitzenden bewerben. Das bestätigte der Politiker aus Leichlingen dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) auf Anfrage: "Ja, es ist richtig, dass ich mich für das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden bewerbe. Denn es kommt jetzt darauf an, dass wir mit einem starken und geeinten Team in diese Landtagswahl gehen. Dazu will ich gerne meinen Beitrag leisten", sagt Reul der Zeitung. Auf dem Parteitag soll Hendrik Wüst als Nachfolger von Armin Laschet zum NRW-Parteivorsitzenden gewählt werden.

