Laumann weist Kritik am gemeinsamen Vorgehen von Bund und Ländern in Corona-Krise zurück

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Kritik am Föderalismus im Corona-Krisenmanagement zurückgewiesen. "Ich glaube, dass in dieser Pandemie auch viel richtig gelaufen ist", sagte Laumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Im europäischen Vergleich sei die Todesrate in Deutschland "sehr niedrig". Auch seien die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt "auch nach 14 Monaten Krisenmodus" noch "robust" aufgestellt. "Vor diesem Hintergrund können wir im Zusammenspiel von Bund und Ländern nicht alles falsch gemacht haben", erklärte der Minister.

