NRW-Gesundheitsminister Laumann: Im April wird es in NRW zwei Millionen Erstimpfungen geben

Laumann: Öffnungen orientieren sich an Landesinzidenzwert

Köln. In Nordrhein-Westfalen wird der landesweite Inzidenzwert als Grundlage für Öffnungen herangezogen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger (Samstagausgabe). "Die Öffnungsschritte orientieren sich grundsätzlich an der landesweiten Inzidenz", sagte der CDU-Politiker. "Wir prüfen darüber hinaus, inwieweit für Kreise und kreisfreie Städte mit einem nachhaltig geringeren Infektionsgeschehen - auch unter Berücksichtigung der Situation in den umliegenden Regionen - zusätzliche Öffnungen möglich sind", so Laumann.

