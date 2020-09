Kölner Stadt-Anzeiger

Laschet: Deutschland und Frankreich sollen Motor der EU werden

Köln (ots)

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet setzt darauf, dass Deutschland und Frankreich zur Triebfeder für den neuen Zusammenhalt in der EU werden. Der CDU-Politiker besucht am Montag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. "Wir brauchen eine Belebung des europäischen Geists nach innen - und die Selbstbehauptung Europas nach außen", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). "Deutschland und Frankreich müssen hier vorangehen, aktiv für diesen Gedanken werben, und können so wieder zum Motor der EU werden", fügte der Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz hinzu. Das deutsch-französische Tandem "sei in den zurückliegenden 70 Jahren erfolgreich" gewesen und müsse es auch weiterhin sein. "Europa ist weitaus mehr als die Verteilung von Finanzmitteln", erklärte Laschet.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell