Kölner Stadt-Anzeiger

Scholz sieht für sich Amtsbonus als Vizekanzler

Köln (ots)

Olaf Scholz rechnet sich gute Chancen aus, Bundeskanzler der Bunderepublik Deutschland zu werden. "Die Zeiten, in denen Bundestagwahlen Abstimmungen darüber waren, wer Koalitionspartner der CDU wird, sind vorbei", sagte der Bundesfinanzminister dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagsausgabe). Scholz sieht einen Amtsbonus für sich als Vize-Kanzler: "Das Besondere an dieser Wahl ist, dass erstmals seit 1949 niemand antritt, der bereits Kanzler ist. Allerdings tritt ein amtierender Vizekanzler an."

