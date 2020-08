Kölner Stadt-Anzeiger

V-Mann im Fall Amri sagt am Montag im NRW-Untersuchungsausschuss aus

Düsseldorf. Der Top-Informant mit dem Bezeichnung Vertrauensperson 01 (VP01) soll am Montag im Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Anschlag des tunesischen Islamisten Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz aussagen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) aus Regierungskreisen erfuhr, will sich der Zuträger des Landeskriminalamts (LKA) NRW mit dem Decknamen Murat Cem in nichtöffentlicher Sitzung den Fragen der Landtagsabgeordneten zur Vorgeschichte des Lkw-Attentats mit zwölf Toten und 55 Verletzten stellen. Per Videoschalte, verborgen hinter einem Sichtschutz, begleitet durch LKA-Beamte, die seine Identität bestätigen werden, soll Cem seine Beziehungen zu Amri schildern. Auch wollen die Parlamentarier wissen, warum etwa das Bundeskriminalamt im Frühjahr 2016 den Warnungen der VP01 vor dem radikalen Tunesier nicht vertraute.

