Kölner Stadt-Anzeiger: Galeria Karstadt Kaufhof will online künftig auch Baumarktartikel und Möbel verkaufen Konzern will zu den Onlinehändlern mit größter Reichweite aufsteigen

Galeria Karstadt Kaufhof will auf seiner Onlineplattform künftig auch Produkte wie Baumarktartikel und Möbel anbieten. Man werde das eigene "Produktportfolio mit neuen Branchen erweitern", sagte Galeria-Digitalvorstand Marco Werner dem Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstag-Ausgabe). Es gebe bereits Gespräche mit potenziellen Partnern. Gerade der Onlinemarkt für Möbel sei bislang unterentwickelt und biete Potenzial. Die gemeinsame Onlineplattform "Galeria.de" der fusionierten Warenhäuser Galeria Kaufhof und Karstadt soll laut Werner im Herbst an den Start gehen. "Wir wollen damit mittelfristig zu den zwanzig reichweitenstärksten deutschen Onlinehändlern aufsteigen", sagte er. Die Mittel, um die Plattform zu verstärken, würden im Wesentlichen durch Synergien gewonnen. Zur Zukunft der Kaufhof-Lager, über deren Schließung in der vergangenen Zeit spekuliert worden war, sagte er, man strebe "ein starkes Drittkundengeschäft an" und sehe sich dazu auch die Kaufhof-Logistik an. "Dazu sind wir natürlich auch in Gesprächen mit unseren Sozialpartnern."

