Kölner Stadt-Anzeiger: Günter Wallraff bei Fahrradsturz schwer verletzt - Operation erfolgreich

Der Journalist und Schriftsteller Günter Wallraff (76) hat sich bei einem Fahrradsturz in seiner Heimatstadt Köln schwere Verletzungen zugezogen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) erfuhr, war Wallraff abends mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, als er mit dem Vorderreifen an einer Bordsteinkante hängen blieb, sich überschlug und bewegungsunfähig auf einer vielbefahrenen Straße liegen blieb. Ein Arzt, der sich in der Nähe befand, habe erste Hilfe geleistet. Infolge des Sturzes erlitt der Investigativjournalist einen komplizierten Trümmerbruch im Oberschenkel. Zudem zog er sich Kopfverletzungen zu. Bei der erfolgreichen vierstündigen Operation verlor er zwei Liter Blut. Aus seinem Umfeld war zu erfahren, dass Wallraff zuversichtlich sei, nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt zu Hause mit Krankengymnastik und kleinen Gehübungen wieder auf die Beine zu kommen. Wann er wieder laufen könne, sei allerdings noch nicht absehbar. Der Schriftsteller, der am 30. April den Hans-Böckler-Preis der Stadt Köln erhält, ist bekannt als leidenschaftlicher Läufer und Tischtennisspieler. Jüngst lösten seine Undercover-Recherchen in Psychiatrien und Jugendhilfeeinrichtungen für die RTL-Sendung "Team Wallraff" staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen einige Betreiber und eine politische Debatte aus.

