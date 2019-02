Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Schauspieler des Lindenstraßen-"Fieslings" Robert Engel wurde auf der Straße offen angefeindet/Bäckersfrau weigerte sich, Martin Armknecht Brötchen zu verkaufen

Schauspieler Martin Armknecht (56) blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit als Fiesling "Robert Engel" in der ARD-Serie "Lindenstraße" zurück. Nachdem er zusammen mit Georg Uecker 1987 den ersten schwulen Kuss in einer deutschen Serie zeigte, wurde er offen angefeindet. "Die Leute sind auf der Straße übergriffig geworden, haben mich beschimpft: Du schwule Sau", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Dann wurde seine Figur auf den knallharten, bisexuellen Drogenhändler gedreht. "Da wollten viele Frauen gerne mal mit dem Robert Engel ins Bett. Ich habe aber nie was gemacht." Aber die Bäckersfrau weigerte sich, dem "fiesen Möpp" Brötchen zu verkaufen. Armknecht spielte von 1987 bis 1992 in der "Lindenstraße" und kehrte 2014 für einige Folgen zurück. In seinem gerade erschienenen Buch "Ich war das Schwein der Lindenstraße" erinnert er sich.

